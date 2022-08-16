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الانتهاء من 80% من مشروع "سكن لكل المصريين" فى السويس.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 07:38 م
الانتهاء من 80% من مشروع "سكن لكل المصريين" فى السويس.. اعرف التفاصيل سكن لكل المصريين
كتب أحمد عرفة

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قال المهندس عصام السعيد استشارى الشركة المنفذة لمشروع سكن لكل المصريين في السويس، إن مشروع سكن لكل المصريين في المحافظة يضم 162 عمارة سكنية، والعمارة مساحتها 360 متر مسطح، ومكونة من دور أرضى و5 أدوار متكررة .

وأضاف استشارى الشركة المنفذة لمشروع سكن لكل المصريين في السويس، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن مساحة الوحدة 90 مترا مسطح والدور يتضمن 4 شقق سكنية، موضحا أن الشقة تضم 3 غرف وصالة بقطعتين وحمام ومطبخ.

وتابع استشارى الشركة المنفذة لمشروع سكن لكل المصريين في السويس، أن المشروع يتضمن مبنى تجارى فيه 16 محل أرضى ودور أول بـ 1300 متر مربع، ومسجد للمصلين بمساحة 500 متر، وهناك مسطحات خضراء حول العمارات، موضحًا أنه تم الانتهاء من 80 %  من المشروع.


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