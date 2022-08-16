الانتهاء من رصف شارع كورنيش النيل بمدينة المراغة فى سوهاج.. صور

سوهاج – عمرو خلف

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، بالانتهاء من رصف شارع كورنيش النيل بمدينة المراغة، بتكلفة 2.3 مليون جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق، عقب الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد المرافق العامة.

وأوضح شريف السيد رئيس مركز ومدينة المراغة، أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال بداية من منطقة نجع الحاكم شمالا، حتى منطقة النزلة جنوبا، بطول 1500 متر، مشيرا إلى أن أعمال الرصف جاءت عقب الانتهاء من كافة الخدمات بالشارع من "مياه وصرف، وكهرباء، وتليفونات"، كما تم تركيب بلاط الانترلوك والبردورات بتفرعات الشارع، حفاظا على المظهر الحضاري.



أعمال الرصف (2)



أعمال الرصف (3)