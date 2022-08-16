الاتحاد الأوروبى يتبرع بـ97 مليون يورو لوكالة "الأونروا"

كتبت ـ هناء أبو العز

وقع الاتحاد الأوروبي ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا" اتفاقية التبرع السنوي لموازنة الأونروا البرامجية للعام الجاري بقيمة 97 مليون يورو.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن ذلك جاء خلال زيارة ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف، وممثلين آخرين عن الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، مدرسة الشاطئ الإعدادية التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم الشاطئ للاجئين في قطاع غزة.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني : إن هذا التبرع الذي يأتي في الوقت المناسب والوكالة تواجه تحديات مالية هامة وعميقة لتنفيذ مهام ولايتها الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة، سيساعدنا على استدامة الخدمات الأساسية، التي تشمل التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية للاجئي فلسطين الذين يواجهون صعوبات هائلة في مختلف أرجاء المنطقة.

بدوره، قال ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدوف، :لا يزال الناس في غزة يعانون بشكل كبير من المصاعب الناجمة عن 15 عاما من الإغلاق والقيود الاقتصادية.. وقد تفاقم هذا بسبب الجولات المتكررة من الهجمات العنيفة، حيث فقد العديد من الفلسطينيين الأبرياء حياتهم وعانوا من الإصابات".

وأضاف: بدون تغيير جذرى فى الوضع السياسى والأمنى ​​والاقتصادى فى غزة، بما فى ذلك إنهاء الإغلاق وتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، سيكون المدنيون فى غزة هم من يدفع ثمن غياب الإرادة السياسية من جانب إسرائيل باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال والمسؤولين الفلسطينيين لتحقيق حل سلمى يسمح بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة وديمقراطية تشكل غزة جزءا لا يتجزأ منها.

وأوضح مكتب ممثل الاتحاد الأوروبى فى بيان له، أن الاتحاد سيقدم بموجب هذه الاتفاقية الموقعة حديثا، مساهمة بقيمة 97 مليون يورو لدعم أعمال التنمية البشرية للأونروا فى عام 2022، تشمل أكثر من نصف مليون فتاة وصبى يذهبون إلى مدارس الأونروا وحوالى مليونى لاجئ يسعون للحصول على الرعاية الصحية في عيادات الأونروا. وتشمل هذه المساهمة أيضا زيادة قدرها 15 مليون يورو من مرفق الغذاء والصمود للتخفيف من تأثير الأزمة الأوكرانية على أسعار المواد الغذائية والأمن الغذائي للاجئين الأشد عرضة للمخاطر.