الاتحاد الأوروبى وإندونيسيا يجريان مناورات بحرية مشتركة فى بحر العرب

كتبت ـ هناء أبو العز

أجرى الاتحاد الأوروبى وإندونيسيا مناورات بحرية مشتركة، هى الأولى من نوعها، في بحر العرب، حاكت التصدى لعمليات قرصنة وشملت عمليات هبوط طائرات هليكوبتر على سطح السفن المشاركة وتطورات تكتيكية معقدة في البحر.

وذكرت دائرة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبى، فى بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي، أن المناورات التي جرت على مدى اليومين الماضيين تضمنت مشاركة عدة قطع بحرية تابعة للقوات الإندونيسية بجانب القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في الصومال، واستند التمرين إلى عدة تكتيكات بحرية، من بينها الصعود على متن السفن المشبوهة وتجديد الوقود فى البحر.

وأضاف البيان أن إندونيسيا قدمت، من خلال مساهمتها النشطة في بعثات حفظ السلام، مساهمة ملموسة في تحقيق السلام والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة، موضحا أن الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا يلتزمان بنظام حر ومفتوح وشامل وقائم على القواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، يدعمه احترام وحدة الأراضي والسيادة والديمقراطية وسيادة القانون والشفافية وحرية الملاحة والتحليق الجوي، دون عوائق قانونية أو تجارية والسعي دوما لحل سلمي للنزاعات.

وأشار البيان إلى أنه في نوفمبر الماضي، ناقش الاجتماع السادس للحوار البحري بين الجانبين سبل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومكافحة المخدرات وحفظ السلام وإدارة الأزمات والأمن السيبراني وعدم الانتشار وإدارة الكوارث من منظور أن الاتحاد الأوروبي وإندونيسيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، شركاء رئيسيين في تنفيذ استراتيجية الاتحاد الأوروبي للتعاون في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما يتماشى مع توقعات الآسيان حول المحيطين الهندي والهادئ.