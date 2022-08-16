الأوقاف تعلن نتيجة منحة الماجستير المجانية.. 452 إماما وإداريا بتقدير امتياز

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، نتيجة منحة الماجستير المجانية للعام الدراسي 2021/ 2022م، مؤكدة أن منحة الماجستير المجانية بالأوقاف آتت ثمارها، في تفوق مبهر للأئمة والواعظات والإداريين، حيث تصدر 9 من الأئمة والإداريين المراكز الأولى لمنحة الماجستير المجانية، وحصل على تقدير ممتاز 452 إمامًا وإداريًّا، كما حصل على تقدير جيد جدًا 116 إمامًا وإداريًّا.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال الدراسات العليا والبحث العلمي والبرامج التدريبية، ومن خلال منحة الماجستير المجانية التي توفرها وزارة الأوقاف للعاملين بها من الأئمة والواعظات والإداريين.



وفيما يلى نتيجة منحة الماجستير المجانية بالأوقاف: