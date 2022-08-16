الأوقاف: إطلاق أول أربع مقارئ قرآنية للسيدات المتقنات لحفظ القرآن الكريم السبت المقبل

كتب على عبد الرحمن

أكدت وزارة الأوقاف، أنه في إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، وتفعيلًا لدور المرأة في المجتمع، لأول مرة السيدات شيخات لمقارئ القرآن الكريم، حيث اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الثلاثاء الموافق 16/ 8/ 2022م أول أربع مقارئ للسيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس، بمحافظات ( الشرقية – الغربية – المنوفية – الإسكندرية )، على أن تعقد المقرأة يوم السبت من كل أسبوع عقب صلاة العصر بمصلى السيدات بدءا من السبت القادم الموافق 20 أغسطس 2022 وذلك على النحو التالي :