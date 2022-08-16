اليوم السابع
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الأنبا باخوم يلتقى مدير عام متحف الفن الإسلامى

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 01:57 م
الأنبا باخوم يلتقى مدير عام متحف الفن الإسلامى الأنبا باخوم مع مدير متحف الفن الإسلامى
كتب: محمد الأحمدى

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التقى صباح اليوم، الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، ومسؤول اللجنة الأسقفية للإعلام، التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بالدكتور ممدوح عثمان، مدير عام متحف الفن الإسلامي، وذلك بالمقر الإيبارشي بمصر الجديدة.

وشارك في اللقاء الأب ميلاد شحاتة الفرنسيسكانى، مدير المركز الثقافى الفرنسيسكانى للدراسات القبطية، ومسؤول العلاقات العامة باللجنة الأسقفية للإعلام، والأستاذ الدكتور شذى جمال، أستاذ الفن المسيحي، بكلية السياحة والفنادق- جامعة حلوان.

وتضمن اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين المدارس التابعة للكنيسة الكاثوليكية بمصر، ومتحف الفن الإسلامى، من أجل نشر الفكر، والثقافة، لأبناء هذه المدارس.


الكنيسه الكاثوليكيه

متحف الفن الاسلامى

الانبا باخوم

المركز الثقافى الفرنسيسكانى



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