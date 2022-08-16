اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 07:32 م
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الأزهر يعزى السودان فى ضحايا السيول والفيضانات

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 07:24 م
الأزهر يعزى السودان فى ضحايا السيول والفيضانات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
كتب لؤى على

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تقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء وصادق المواساة إلى دولة السودان الشقيق، في ضحايا السيول والفيضانات، والتي أسفرت عن وفاة العشرات، وإصابة المئات وتشريد الآلاف من السودانيين، وتدمير أكثر من 2500 منزل.
 
وأعرب الأزهر عن خالص تضامنه مع دولة السودان الشقيق لتجاوز هذه المحنة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يوفق هذا البلد العزيز على تجاوز محنه، وأن يرزقه السلام والأمان والاستقرار.
 
 

السودان

السيول

الازهر الشريف

الفيضانات



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