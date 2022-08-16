اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بالوادى الجديد بنسبة نجاح 91.93%

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

اعتمد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العام الدراسى 2021_ 2022م بنسبة نجاح بلغت 91.93 %، معرباً عن خالص التهنئة وأصدق الأمنيات لأولياء الأمور والطلاب الناجحين، متمنيا لهم التوفيق والسداد.

ووجه مدير التعليم بالمحافظة خالص الشكر والتقدير لرئيس للجنة الكنترول بالمديرية وجميع أعضائها للجهد المبذول بالدورين الأول والثانى لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة وإعطاء كل طالب حقه.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد على دخول 6 مدارس لقائمة الاعتماد بموافقة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن النتائج تضم 6 مدارس تابعة لإدارت الخارجة والداخلة وبلاط جاءت على النحو التالى:

- مدرسة ذخيرة للتعليم الأساسى الابتدائية بإدارة بلاط التعليمية وفقا للقرار رقم 216 بتاريخ 27 /4/ 2022.

ووفقا للقرار رقم 217 بتاريخ 26\4\2022م ، تم اعتماد:

- مدرسة التحرير الابتدائية ( الداخلة )

- مدرسة النور للتعليم الأساسى ( الإعدادية ) ( الخارجة )

- مدرسة 6 أكتوبر الإعدادية ( الخارجة )

- مدرسة زخيرة الإعدادية ( بلاط )

تضمنت قائمة الإعتماد التعليم الفنى والذى يسير بخطى ثابتة نحو الإعتماد ،مدرسة موط الثانوية الصناعية للبنات (الداخلة).