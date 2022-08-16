إنفو جراف..ما هي إجراءات النيابة الإدارية مع الموظف المتهم خلال التحقيق معه؟

كتب أحمد حسني

النيابة الإدارية هى جهة تحقيق، وهي الهيئة القضائية المختصة بالتحقيق في جميع المخالفات التأديبية، ويكشف "اليوم السابع" في النقاط التالية، سلطة النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المتهم.

-للنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق.

-للنيابة الإدارية أن تصدر قرارا بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.

-للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين وأماكن العمل الحكومية.

-للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.

-للنيابة الإدارية سلطة إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.