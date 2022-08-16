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إنفو جراف..ما هي إجراءات النيابة الإدارية مع الموظف المتهم خلال التحقيق معه؟

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 03:30 ص
إنفو جراف..ما هي إجراءات النيابة الإدارية مع الموظف المتهم خلال التحقيق معه؟ النيابة الإدارية_أرشيفية
كتب أحمد حسني

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النيابة الإدارية هى جهة تحقيق، وهي الهيئة القضائية المختصة بالتحقيق في جميع المخالفات التأديبية، ويكشف "اليوم السابع" في النقاط التالية، سلطة النيابة الإدارية خلال التحقيق مع الموظف المتهم.
 
-للنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق.
 
-للنيابة الإدارية أن تصدر قرارا بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
 
-للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين وأماكن العمل الحكومية.
 
-للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
 
-للنيابة الإدارية سلطة إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
 
النيابة الإدارية
 
انفو جراف
 
 

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