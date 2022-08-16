اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:14 م
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إعلان حالة الطوارئ البرتقالية فى 5 أقاليم جنوب فرنسا بسبب العواصف

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 12:13 م
إعلان حالة الطوارئ البرتقالية فى 5 أقاليم جنوب فرنسا بسبب العواصف الشرطة الفرنسية - ارشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في فرنسا حالة الطوارئ البرتقالية بسبب العواصف في خمسة أقاليم بجنوب فرنسا وهم إقليم "تارن" (التابع لمنطقة /ميدي بيرينه/) و"أفيرون" و"أود" (التابع لمنطقة "لانكدو - روسيو") وإيرو (التابع لمنطقة "لانكدوك - روسيون") و"جارد" (في جنوب فرنسا في منطقة /لانجدوك روسييو").
 
وذكرت الهيئة - حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" الإخباري الفرنسي اليوم الثلاثاء- أن حالة الطوارئ البرتقالية ستطبق اليوم اعتبارا من الساعة 4 مساء حيث سيحدث التدهور العاصف في جنوب غرب البلاد، موضحة أن العواصف ستصبح أكثر عنفا خلال فترة ما بعد الظهر في جنوب جبال الكتلة المركزية أو "ماسيف سنترال" وهي كتلة جبال تقع في وسط فرنسا، على إقليمي "تارن" و"أفيرون" وكذلك في "أود"، مضيفة أن هذه العواصف سيصاحبها نشاط كهربائي قوي وعواصف برد شديدة وتراكمات غزيرة للأمطار.
 

الارصاد الجوية

فرنسا

حالة الطوارئ البرتقالية

عواصف



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