إطلاق البرنامج التدريبى لتنمية المهارات وتطوير الذات للعمالة الحرفية بمياه المنوفية

نفذت الإدارة العامة للتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أولي الدورات التدريبية ضمن البرنامج التدريبي "تنمية المهارات وتطوير الذات للعمالة الحرفية" تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة، والذي يستهدف تدريب 60 سائقا من العاملين بالشركة.

وأشار المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إلي أن البرنامج سيتضمن تدريب السائقين علي المهارات السلوكية والمبادئ الوظيفية الادارية للسائقين خلال الفترة من 14/8 إلى 18/8/2022.

وأوضح نجيب، أن التدريب يسهم في زيادة رضا العاملين وانتمائهم للشركة مما ينعكس على زيادة الانتاجية ورفع كفاءة الأداء، وبالتالى تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة القابضة والتى تتمثل فى دعم وبناء وتنمية القدرات للموارد البشرية بالشركة القابضة والشركات التابعة.

وأضاف نجيب، أن التدريب يتضمن معلومات أساسية حول الرؤية والرسالة والهيكل التنظيمي، الحقوق والبدلات والمزايا المادية والعينية التى تمنحها الشركة طبقا للائحة الشركة والقواعد المنظمة لها، والواجبات والمحظورات على العاملين طبقاً للائحة الشركة، المخالفات التأديبية والجزاءات المقررة لها، كيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الطباع الصعبة، مفهوم إدارة الغضب، مهارات العمل تحت ضغط، اضرار المخدرات الصحية والنفسية.

جانب البرنامج التدريبي (1)



جانب البرنامج التدريبي (2)



جانب البرنامج التدريبي (3)



جانب البرنامج التدريبي (4)

يأتي ذلك من منطلق حرص الشركة علي تنمية وتطوير الموارد البشرية، وتعديل سلوكيات العاملين للوصول إلى أداء مؤسسى متميز، فى إطار اهتمام الدولة بالعمالة الفنية.