إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق "قفط - القصير"

قنا - صابر سعيد

أصيب 9 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع ربع نقل، على طريق "قفط_القصير" عند الكيلو 22 بقنا



تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل علي طريق قفط_القصير، وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وتبين إصابة عزت أحمد علي، 17 عاما، عبد الغفار محمد، 40 عاما، محمد عبد الغفار، 16 عاما، محمد سيد مبارك، 30 عاما، محمد جمعة، 19 عاما، محمد سليمان محمد، 25 عاما، سليمان محمد، 20 عاما، علاء سليمان، ومحمد علاء، 14 عاما.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



