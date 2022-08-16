إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائرى غرب مركز المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنيا، يتضمن ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري، ووجود مصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن، وبالفحص وتبين إصابة 8 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة، وتم نقل المصابين للمستشفي العام بمدينة المنيا، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة وتراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة بأنحاء الجسم واشتباه ما بعد الإرتجاج.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسير الحركة بالطريق، ورجحت تحريات المباحث الأولية وقوعه بسبب اختلال عجلة القيادة وإنقلاب السيارة علي جانب الطريق.

وبالعرض علي النيابة العامة قررت استعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، والتحفظ علي السيارة تحت تصرفها.