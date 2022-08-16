إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي

الفيوم رباب الجالي

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة فى يد السائق، وفقد قدرته على إحكام السيطرة عليها، فانقلبت على الطريق، وتم نقل المصابين لمستشفي التأمين الصحي بالفيوم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق المركز، ووجود مصابين.



انتقل على الفور، ضباط مركز شرطة إطسا تحت إشراف العقيد محمد بكري صوفي مفتش مباحث المركز، والمقدم أحمد عبد الحكيم رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، وتبينّ إصابة 7 أشخاص بإصابات بسيطة تنوعت بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر انقلاب ميكروباص، بسبب السرعة الزائدة.



وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفي التأمين الصحي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.