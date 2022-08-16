إصابة 5 في تصادم موتوسيكل وتوك توك بطريق المنصورة- المنزلة

الدقهلية شريف الديب

أصيب 5 أشخاص بينهما طفل بمحافظة الدقهلية، اليوم، إثر حادث تصادم موتوسيكل و توك توك على طريق المنصورة المنزلة .

تلقي اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمامور مركز المنزلة بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل و توك توك لا يحملوا لوحات معدنية على طريق المنصورة المنزلة نتج عنها اصابة 5 اشخاص بينهم طفل .

انتقل صباطوحدة مباحث مركز المنزلة وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ وجرى نقل المصابين الى مستشفى المنزله لعمل الاسعافات الاولية و تلقى العلاج اللازم .

والمصابين هم محمد عاطف ابراهيم مقيم بالمنزلة 17سنة و تم عمل اشاعه مقطعية على المخ و اشاعة على الكتف الايسر و اشاعه على البطن، شريف المتولى مجاهد، 32 سنة، ومقيم بالمنزلة وجرى عمل اشعة مقطعية على المخ و اشعة على القدم اليمنى و البطن، احمد ابراهيم ابرهيم 28 سنة، و مقيم بقرية العزيزة ومصاب بجرح أعلى الحاجب الأيسر وجرح بالرأس، رحمة وائل محمد، 5 سنوات، مصابه بجرح بالجبهة اعلى الحاجب الايسر و خدوش بالقدم اليسرى و جرى عمل اشعة مقطعية على المخ، محمد احمد احمد 19 سنة،و مقيم بالمنزلة ومصاب بجرح بالشفة و تورم بالانف.