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إصابة 5 في تصادم موتوسيكل وتوك توك بطريق المنصورة- المنزلة

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 10:07 م
إصابة 5 في تصادم موتوسيكل وتوك توك بطريق المنصورة- المنزلة حادث - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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أصيب 5 أشخاص بينهما طفل بمحافظة الدقهلية، اليوم، إثر حادث تصادم موتوسيكل و توك توك على طريق المنصورة المنزلة .
 
تلقي اللواء مروان حبيب، مدير امن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمامور مركز المنزلة بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل و توك توك لا يحملوا لوحات معدنية على طريق المنصورة المنزلة نتج عنها اصابة 5 اشخاص بينهم طفل .
 
انتقل صباطوحدة مباحث مركز المنزلة وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ وجرى نقل  المصابين الى مستشفى المنزله لعمل الاسعافات الاولية و تلقى العلاج اللازم .
 
والمصابين هم محمد عاطف ابراهيم مقيم بالمنزلة 17سنة و تم عمل اشاعه مقطعية على المخ و اشاعة على الكتف الايسر و اشاعه على البطن، شريف المتولى مجاهد، 32 سنة، ومقيم بالمنزلة وجرى عمل اشعة مقطعية على المخ و اشعة على القدم اليمنى و البطن، احمد ابراهيم ابرهيم 28 سنة، و مقيم بقرية العزيزة ومصاب بجرح أعلى الحاجب الأيسر وجرح بالرأس، رحمة وائل محمد،  5 سنوات، مصابه بجرح بالجبهة اعلى الحاجب الايسر و خدوش بالقدم اليسرى و جرى عمل اشعة مقطعية على المخ، محمد احمد احمد 19 سنة،و مقيم بالمنزلة ومصاب بجرح بالشفة و تورم بالانف.
 
 
 
 

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