اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:03 ص
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إصابة شخص بطلق نارى فى مشاجرة بسبب خلافات عائلية بقنا

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:02 ص
إصابة شخص بطلق نارى فى مشاجرة بسبب خلافات عائلية بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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أصيب شخص، اليوم الثلاثاء، بطلق ناري إثر نشوب مشاجرة بسبب خلافات عائلية، بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، بمحافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا  يفيد إصابة شخص بطلق ناري إثر نشوب مشاجرة عائلية بقرية السمطا بمركز دشنا، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة محمد عبدالفتاح خليل، 55 عاماً، بطلق ناري بالصدر والبطن، إثر نشوب مشاجرة عائلية بقرية السمطا بمركز دشنا.

تم نقل المصاب إلى مستشفى قنا الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.


 

 

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