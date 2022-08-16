إصابة أم وابنتها فى حادث تصادم مع سيارة ملاكى بطنطا

الغربية مصطفى عادل

اصيبت سيدة ونجلتها باصابات متفرقة صدمتهن سيارة ملاكي أثناء عبورهن طريق طنطا اسكندرية الزراعي امام قرية شبرا النملة مركز طنطا وتم نقل المصابين للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث سير على طريق طنطا اسكندرية الزراعي أمام قرية شبرا النملة وانتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين أثناء عبور سيدة ونجلتها للطريق صدمتهن سيارة ملاكي واحدثت مابهن من اصابات وتم نقلهن للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.