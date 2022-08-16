إزالة 198 حالة تعد ومتغيرا مكانيا بالمنوفية ضمن الموجة العشرين لإزالة التعديات

المنوفية – فريق المحافظات

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، انتظام تنفيذ أعمال الموجة الـ20 لإزالة التعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، والتى انطلقت فى 13 أغسطس وتستمر حتى 27 أكتوبر 2022، وذلك فى ضوء تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تنفيذ 198 إزالة لحالات تعد بمختلف جهات الولاية منذ بدء الموجة وخلال ثلاثة أيام متتالية، حيث تم إزالة 62 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة مبانى - زراعة، و52 حالات تعد على الأراضى الزراعية، فيما تمت الإزالة الفورية لـ23 حالة تعد على الأراضى الزراعية.

وأوضح المحافظ بأنه تم تنفيذ 61 إزالة لعدد من المتغيرات المكانية التي تم رصدها بنطاق المحافظة، شملت 15 حالة بمركز الشهداء، و 13 حالة بمنوف، و8 حالات بقويسنا، و9 حالات بتلا، و7 حالات ببركة السبع، و4 حالات بالسادات وحى شرق شبين الكوم، و5 حالات تعدي بمركز أشمون.

وأكد محافظ المنوفية على متابعته المستمرة لإنتظام سير العمل بالموجة ميدانياً ومن خلال غرفة العمليات المركزية بالديوان العام، وذلك للتأكد من تقديم الدعم اللوجستي والتسهيلات اللازمة، موجهاً باستمرار التنسيق التام مع كافة الجهات المعنية والأمنية لتحقيق الخطة المستهدفة، فضلا عن إزالة أي متغيرات جديدة تطرأ على الأراضى الزراعية ضمن منظومة المتغيرات المكانية، مع تفعيل محاضر التبوير للأراضى الزراعية للحالات التى تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها الزراعية لتعظيم الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومى.

جدير بالذكر أن الموجة الـ 20 تنفذ على ثلاث مراحل، حيث جارى تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 13 أغسطس وحتى الأول من سبتمبر المقبل، والمرحلة الثانية من 10 وحتى 29 سبتمبر 2022، وكذا المرحلة الثالثة في الفترة من 8 وحتى 27 أكتوبر 2022.



