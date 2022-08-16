إحالة العاملين بـ7 مراكز شباب بالقليوبية للتحقيق لتغيبهم عن العمل

القليوبية إبراهيم سالم

كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، ومحمد إمام من العاملين بالإدارة، بمتابعة مقر إدارة شباب طوخ وبعض مراكز الشباب الواقعة بنطاق إدارتي طوخ وبنها.



وتمت متابعة مقر إدارة شباب طوخ للتأكد من مدى التزام العاملين بالحضور وجدية سير العمل بها، وتبين أن الإدارة مفتوحة وتمارس مهامها في ظل غياب عدد من العاملين بها.



كما شملت المتابعة مراكز شباب "منية السباع ونقباس وسندنهور"، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، كما تم متابعة مركز شباب جزيرة بلى وكفر الشيخ إبراهيم وتبين أنهما مفتوحين في ظل غياب بعض العاملين بهما، ومراكز شباب عزبة رشيد وكفر الحصة مغلقين فى أوقات العمل الرسمية.



وفى إداره شباب طوخ، تم متابعة مراكز شباب "السيفا وبرشوم الصغرى وبرشوم الكبرى"، وتبين أن هذه المراكز مفتوحه وتمارس نشاطها بشكل كامل، أما مركز شباب كفر الفقهاء مفتوح في ظل غياب بعض العاملين به، ومركزي شباب كفر عابد والصالحية مغلقين في أوقات العمل الرسمية، حيث أوصت اللجنة مراكز الشباب باستخراج الإيصال الخاص بإيجار الملعب قبل ممارسة النشاط عليه، والالتزام بمواعيد فتح وغلق المراكز.



ومن ناحيته أمر "الصبروط"، بإحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك، مؤكدا استمرار حملات المتابعة الميدانية لمراكز الشباب والهيئات وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمراكز الشباب وتحقيق انضباط العاملين والتأكد من تقديم خدمات مرتكز الشباب لروادها.