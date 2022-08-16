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أوكرانيا تستلم 6 مدافع هاوتزر أمريكية "M109" من لاتفيا

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:52 ص
أوكرانيا تستلم 6 مدافع هاوتزر أمريكية "M109" من لاتفيا الحرب فى اوكرانيا
كتبت: هناء أبو العز

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قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، اليوم الثلاثاء إن لاتفيا زودت كييف بستة مدافع هاوتزر أمريكية جديدة من طراز (M109)، وهي حاليا بحوزة الجيش الأوكراني الذي يقوم باختبارها.
 
وكتب ريزنيكوف - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "مدافع الهاوتزر الستة الجديدة (M109) التي سلمتها لاتفيا إلى أوكرانيا مؤخرا أخذت تظهر بالفعل نتائج في ساحة المعركة".
 
وأعرب وزير الدفاع الأوكراني عن شكره لنظيره اللاتفي أرتيس بابريكس، وسكان لاتفيا على "دعمهم المستمر" لبلاده.

اوكرانيا

لاتفيا

مدافع الهاوتزر

وزير الدفاع الاوكرانى



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