أمن قنا ينجح فى ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من الشابو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء على العاصى، مدير المباحث الجنائية، من ضبط مسجل خطر بحوزته كمية من الشابو المخدر وسلاح وطلقات نارية، بمركز أبوتشت شمالى قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تمكن قوة أمنية، برئاسة الرائد محمد الملقب، رئيس مباحث أبوتشت، والنقيب أحمد المغربى، معاون المباحث، من ضبط أحمد. ص، وشهرته الهرم، تاجر مخدرات، بحوزته، بندقية إلى وبندقية خرطوش و101 طلقة إلى و4 طرب من مخدر الحشيش و30 جرام من الشابو و1600 جنيه.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.