ألمانيا: مصرع وإصابة 10 أشخاص جراء تصادم سيارة كهربائية ذاتية القيادة

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أعلنت الشرطة في ألمانيا، مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بجروح خطيرة جراء انحراف سيارة ذاتية القيادة تحت التجربة عن حركة المرور ما تسبب في وقوع سلسلة من الحوادث بولاية "بادن فورتمبيرغ".

وقال المتحدث باسم شرطة قرية "ريوتلجن" - وفقًا لشبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الثلاثاء إن سيارة كهربائية من طراز "بي إم دبليو" على متنها خمسة أشخاص انحرفت عن مسارها المخصص نحو الطريق المعاكس ما أدى إلى سلسلة من حوادث التصادم مساء أمس.

وتابع أن عددًا من مروحيات الإسعاف انتقلت إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى عدة مستشفيات لتلقي العلاج، فيما ستجري التحقيقات لمعرفة ما إذا كان الحادث وقع نتيجة خطأ تقني بالسيارة أم خطأ بشري في توجيهها.