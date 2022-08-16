ألمانيا: مصرع وإصابة 10 أشخاص جراء تصادم سيارة كهربائية ذاتية القيادة

أعلنت الشرطة في ألمانيا، مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بجروح خطيرة جراء انحراف سيارة ذاتية القيادة تحت التجربة عن حركة المرور ما تسبب في وقوع سلسلة من الحوادث بولاية "بادن فورتمبيرغ".
وقال المتحدث باسم شرطة قرية "ريوتلجن" - وفقًا لشبكة (إيه بي سي) الأمريكية اليوم الثلاثاء إن سيارة كهربائية من طراز "بي إم دبليو" على متنها خمسة أشخاص انحرفت عن مسارها المخصص نحو الطريق المعاكس ما أدى إلى سلسلة من حوادث التصادم مساء أمس.
وتابع أن عددًا من مروحيات الإسعاف انتقلت إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى عدة مستشفيات لتلقي العلاج، فيما ستجري التحقيقات لمعرفة ما إذا كان الحادث وقع نتيجة خطأ تقني بالسيارة أم خطأ بشري في توجيهها.
ألمانيا: مصرع وإصابة 10 أشخاص جراء تصادم سيارة كهربائية ذاتية القيادةالثلاثاء، 16 أغسطس 2022 07:23 م
الشرطة الألمانية - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الشرطة في ألمانيا، مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بجروح خطيرة جراء انحراف سيارة ذاتية القيادة تحت التجربة عن حركة المرور ما تسبب في وقوع سلسلة من الحوادث بولاية "بادن فورتمبيرغ".
الموضوعات المتعلقة
الشرطة الألمانية تفرج عن 58 شخصا من نشطاء حماية المناخ قطعوا السكة الحديدالإثنين، 15 أغسطس 2022 03:18 م
الشرطة الألمانية تحقق فى تسمم نساء بـ"مخدر الاغتصاب" فى حفل حضره شولتسالسبت، 09 يوليه 2022 10:20 م
الشرطة الألمانية: إصابة 14 طالبا فى حادث الدهس ببرلين ومقتل معلمهمالأربعاء، 08 يونيو 2022 07:40 م
الشرطة الألمانية: إطلاق النار فى "شولمستادت" غير مرتبط بعمل إرهابىالثلاثاء، 07 يونيو 2022 02:52 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة