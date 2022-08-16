اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 11:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أكرم القصاص: سياسة مصر تحكمها قواعد واضحة منها عدم التدخل فى شئون الآخرين

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 10:53 م
أكرم القصاص: سياسة مصر تحكمها قواعد واضحة منها عدم التدخل فى شئون الآخرين أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع
محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير "اليوم السابع"، إن الصراع بين إسرائيل وفلسطين هو أقدم صراع على وجه الأرض، متابعا: "كل القضايا اتحلت.. ونحن أمام احتلال استيطاني وطارد لأهل الأرض.. ومصر خلال أزمتين بمبادرات ومصر لديها تصور كبير عن القضية الفلسطينية". 
 
وأضاف الكاتب الصحفي أكرم القصاص، خلال حواره مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار: "السياسة المصرية الحالية لمصر تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي هي سياسة معلنة وتقوم على قواعد واضحة وهى عدم التدخل فى شئون الآخرين، ومحاولة التدخل من خلال الحلول السياسية.. وتقليل الصراعات والتعاون مع كافة الأطراف"، مشددا على أن مصر لديها خطوط اتصال مع كل الأطراف سواء الأطراف الفلسطينية المختلفة والمتناقضة.. ومصر تدفع نحو الوحدة.. او الطرف الإسرائيلي أو الدول الكبري". 
 
وتابع الكاتب الصحفي أكرم القصاص: "الدول الكبري مشغولة بصراعاتها ومشاكلها، ومصر على مدى السنوات الأخيرة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعو إلى وجود موقف عربي قوي ودائم فى هذا الأمر فى القمم المختلفة، سواء فى العراق أو السعودية أو الإمارات أو الأردن.. مصر تسعى دائما إلى الحل السياسي للتعامل مع قضايا الإقليم سواء فى ليبيا وسوريا وبناء نظام عربي حلم، ومصر ترى أن الدول العربية من حقها التدخل فى قضاياهم والتفاعل معها".

اكرم القصاص

الشؤون الداخلية

مصر اخر النهار



الموضوعات المتعلقة

أكرم القصاص: حادث حريق كنيسة أبو سيفين شهد تضامنا رسميا وشعبيا

الإثنين، 15 أغسطس 2022 10:11 ص

ردود فعل واسعة على حريق كنيسة "أبو سيفين".. أكرم القصاص: صدمة لكل المصريين والتضامن طبيعي في ظل دولة المواطنة.. وعماد الدين حسين: الدولة تحركت بشكل مختلف للتعامل مع حريق الكنيسة.. صور

الأحد، 14 أغسطس 2022 11:00 م

أكرم القصاص: حريق كنيسة "أبو سيفين" صدمة لكل المصريين.. والتضامن طبيعي في ظل دولة المواطنة

الأحد، 14 أغسطس 2022 09:37 م

أكرم القصاص لـ"القناة الأولى": التعديل الوزاري الجديد لا يخص أفرادا.. وهناك خطة شاملة للدولة في التعليم والصحة وكل الملفات.. مبادرة "حياة كريمة" تهدف إلى تطوير حياة 60% من سكان مصر في القرى.. فيديو

الأحد، 14 أغسطس 2022 02:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة