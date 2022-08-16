أسعار الذهب ترتفع 15 جنيها بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 يسجل 1080 جنيها

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب مستهل التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء ارتفاعا ملحوظا بحوالى 15 جنيها للجرام، حيث تحرك جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا من 1065 جنيها للجرام إلى 1080 جنيها، وذلك مع تحرك فى سعر الدولار في مصر، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 926 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 1080 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 1234 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 8640 جنيها.

في البورصة العالمية، استقرت أسعار الذهب واتجهت صوب تسجيل رابع زيادة أسبوعية على التوالي في ظل ضعف عام للدولار الأميركي واجهته ضغوط من زيادة العائد على سندات الخزانة، فضلاً عن توقعات رفع الفائدة الأميركية.

والدولار بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية له على التوالي، مما يجعل الذهب أقل ثمناً لحائزي العملات الأخرى، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 20.34 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 955.16 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم 0.6% إلى 2262.53 دولار للأونصة.