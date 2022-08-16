أسعار الذهب اليوم الثلاثاء فى مصر.. عيار 21 يسجل 1065 جنيها

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم ارتفاعا بحوالي 5 جنيهات، قبل أن تنخفض الأسعار مرة أخرى لتعود إلى نفس مستوياتها أمس الاثنين، حيث يسجل جرام الذهب اليوم 1065 جنيها للجرام الآن بدون إضافة مصنعية.



أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 913 جنيها.

عيار 21 سجل 1065 جنيها.

عيار 24 سجل 1217 جنيها.

الجنيه الذهب 8520 جنيها.

يشهد سوق الذهب تقلبات ملحوظة على مدار تداولات هذا الأسبوع في البورصة العالمية، حيث سجلت الأونصة مستويات 1800 دولار للأونصة ثم هبط سعر الذهب العالمي إلى 1776 دولار بالتزامن مع عودة الصعود للدولار عالميا وكذلك عوائد السندات.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 أغسطس بعد أن شكل ارتفاع الدولار والمخاوف من أن يرفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى ضغطا على عوائد السندات الأميركية، وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.39% إلى 1971.1 دولار للأونصة، بحلول الساعة 10.10صباحاً بتوقيت غرينتش.

وانخفض مؤشر عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات للجلسة الثالثة إلى 2.7788%، مقللا كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وانخفضت أسعار الذهب بأكثر من 1% لأدنى مستوى لها في أسبوع يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى له في أسبوع في محاولة لشراء المعدن الأصفر، وهو ملاذ آمن، بعدما أثارت البيانات الاقتصادية العالمية الضعيفة مخاوف من حدوث ركود.

وقال مات سيمبسون، وهو محلل كبير للأسواق في سيتي إيندكس "أحيت مجموعة من البيانات الضعيفة الواردة من الصين المخاوف من حدوث ركود عالمي، مما أدى إلى ارتفاع الدولار على حساب المعادن".

وحافظ مسؤولو الفدرالي الأميركي على نبرة متشددة وألمحوا إلى زيادة في رفع أسعار الفائدة خلال العام لكبح جماح التضخم المرتفع.

ومن المحتمل أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وتباطؤ الاقتصاد إلى انخفاض الطلب على الذهب.

ويترقب المستثمرون الآن محضر اجتماع يوليو لمجلس الفدرالي الأميركي المقرر عقده غدا الأربعاء للبحث عن دلائل عن مزيد من الرفع لأسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت العقود الآجلة للفضة إلى 20.07 دولار للأونصة، ونزل البلاتين بنسبة 1.07% إلى 923.6 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 1.64% عند 2123 دولاراً.