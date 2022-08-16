أسعار الخضراوات فى الأسواق.. كيلو طماطم من 2.75 إلى 5.5 جنيهات

كتب - إسلام سعيد

سجلت أسعار الخضراوات فى سوق العبور اليوم الثلاثاء استقرارا ملحوظا لبعض الأصناف مع استمرار زيادة الكميات المعروضة، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 2.75 إلى 5.5 جنيه للكيلو بالجملة، والبطاطس 2.5 إلى 4.75 جنيه والبصل 1 إلى 2 جنيه متراجعا نصف جنيه والكوسة 5 إلى 6 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا من 6 إلى 9 جنيهات بتراجع جنيهين، والجزر من 3 إلى 5.5 جنيه، والباذنجان البلدى 1.75 إلى 3 جنيهات، والرومى 1.50 إلى 2.75 جنيه للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 1.75 إلى 3.50 جنيهات والفلفل الرومى البلدى 3.5 إلى 6.5 جنيه والفلفل الرومى الصوب 2 إلى 4 جنيهات والفلفل الحامى 2.5 إلى 3.75 جنيه.

وبلغ سعر الفلفل الألوان من 4 إلى 9 جنيهات فى سوق الجملة، والملوخية من 2.5 إلى 3.5 جنيهات والخيار الصوب 3.50 إلى 5.50 جنيهات والخيار البلدى من 3 إلى 4.5 جنيهات، والقلقاس من 4 إلى 7 جنيهات والبطاطا من 2 إلى 4 جنيهات والثوم 7 إلى 11 جنيها واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 إلى 4 جنيهات.