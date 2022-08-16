أخبار مصر.. نتيجة تنسيق المرحلة الأولى غدا.. وزير التعليم العالى يعلن النتائج

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها يعقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي، غدا الأربعاء الموافق 17 أغسطس الساعة الحادية عشر والنصف صباحا، وذلك بمجمع التعليم الخاص، بالتجمع الخامس- امتداد شارع التسعين - بالقاهرة الجديدة.

يغلق موقع التنسيق الإلكترونى اليوم الثلاثاء، باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى فى آخر أيام انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق، وذلك وفقا لقرار الدكتورمحمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

كان السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، قد أعلن أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى أمس الإثنين 107 آلاف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أنه توجد إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء غدٍ الثلاثاء الموافق 16/8/2022..وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

أجواء شديدة الحرارة ورطوبة ورياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقى الأنحاء .

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

- شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات الخضراء المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

- ارتفاع في نسب الرطوبة نظراً لامتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء.

- ارتفاع نسبة الرطوبة نهاراً يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من ( 2 : 4 ) درجة مئوية.

- التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

- تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

البحوث الفلكية: غرة شهر صفر لعام 1444 هجريا فلكياً الأحد 28 أغسطس

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر صفـر سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 18 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من المحرم 1444هـ الموافق 27/8/2022م (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 21 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 24 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (22 – 26 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (6 – 29 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر صفر 1444 هـ فلكياً يوم الأحد 28/8/2022م.

وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 9924 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 1841 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 12273 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 4006 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 2147 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 3068 نقطة.

انطلاق المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج بمشاركة ممثلى 38 دولة

أطلقت منذ قليل، وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، والذي ينعقد بحضور 346 مشاركا من 45 كيانا مصريا بالخارج من 38 دولة حول العالم، بحضور السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، وممثلين عن الوزارات والهيئات المختلفة.

من ناحيتها، أوضحت السفيرة سها جندي، أن المؤتمر يضع على أجندة أعماله الترويج للاستثمار العقاري في مصر، وفقًا لرؤية رئيس الجمهورية، بجانب التعريف بما تم في مصر من إنجازات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، بإطلاق مشروعات تنمية البنية التحتية وتهيئة البيئة التشريعية لجذب المستثمرين، مضيفة أن هناك تنسيقا مع وزارات ومؤسسات الدولة للرد على استفسارات المصريين بالخارج من المشاركين ومناقشة مقترحاتهم، مؤكدة أنهم جزء مهم من الترويج لإنجازات الوطن، والتعريف بما يحدث من طفرة حقيقية في مختلف المجالات، بجانب التعريف بأهمية المشاركة في وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، وما تقدمه من مزايا للمشتركين.

هذا ويشهد المؤتمر تعاونا بين جميع مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج في كل المجالات، ويرتكز على ثلاثة محاور: الاقتصادي والثقافي والخدمي، حيث يتناول المحور الاقتصادي الشق الذي يهم المصريين بالخارج مثل خدمات البنوك وفرص الاستثمار في مصر سواء عقاري أو تجاري أو صناعي، فيما يتناول المحور الثقافي عقد سلسلة من الندوات الثقافية والأنشطة الرياضية لأبناء الجاليات المصرية حول العالم للتعريف بما تحقق من إنجازات في الدولة المصرية، أما المحور الخدمي فهو يتناول موضوعات هامة مثل التغطية التأمينية والمساندة القضائية وتحويل التأمينات، معربة عن تطلعها لخروج هذا المؤتمر بنتائج ملموسة ومفيدة بالنسبة للمصريين بالخارج.