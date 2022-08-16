اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 07:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

«حياة كريمة» مشروع كل المصريين.. غدا باليوم السابع

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 07:00 م
«حياة كريمة» مشروع كل المصريين.. غدا باليوم السابع اليوم السابع غدا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها"الطريق إلى الجمهورية الجديدة.. «حياة كريمة» مشروع كل المصريين.. العمل يتواصل ليل نهار فى المبادرة الرئاسية بمختلف المحافظات.. تنفيذ 4325 مشروعا جديدا بالبحيرة .. المدارس تنهى مشاكل التسرب من التعليم وتكدس الطلاب فى أسوان.. والمجمعات توفر الخدمات لأهالى القرى والمدن بقنا.
 
اقرأ فى العدد أيضا..

- الرئيس السيسى يستعرض مشروعات القاهرة التاريخية ومثلث ماسبيرو.. ويؤكد: مصر تحتاج سواعد أبنائها الموهوبين والمبدعين فى كل المجالات.. الرئيس يوجه رئيس الوزراء ووزير الإسكان بالتدقيق فى مستوى الخدمات المقدمة لقاطنى المنصورة الجديدة

 
- 48 ساعة للوزراء الجدد.. ملفات مهمة ونشاط مكثف.. وزير الرى: ترتيب خطط تطوير منظومة إدارة الموارد المائية والتعاون مع «حوض النيل» وزير الصناعة: الارتقاء بتنافسية المنتج المصرى وتعميق التصنيع المحلى 
 

- إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم.. التعليم العالى: إتاحة النتيجة على موقع التنسيق الإلكترونى عقب المؤتمر الصحفى.. ولا إعادة لترشيح طالب بعد إعلان النتائج

 
- زيادة الدعم بمقدار 100 إلى 300 جنيه.. توفير السلع الغذائية لزيادة الدعم على بطاقات التموين
 
اليوم السابع غدا
 
 

اليوم السابع المطبوع

اليوم السابع

اخبار اليوم السابع

السيسي

عبد الفتاح السيسي

أخبار مصر

مصر اليوم

اخبار السيسي

أخبار عاجلة





مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة