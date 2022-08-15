8 أسباب تجعلك تلتحق بكلية الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية.. تعرف عليها

الإسكندرية - أسماء على بدر

تعتبر كلية الحاسبات وعلوم البيانات أحدث كلية تم إنشاوها بجامعة الإسكندرية، متخصصة فى تحليل البيانات وعالم الأرقام والحاسبات بشكل أعمق، وينشر "اليوم السابع" أهداف الكلية في النقاط التالية.

1- مواكبة التطور الـكاديمى والعلمى العالمى فى الجامعات العالمية فى مجالات الحاسبات وعلوم البيانات

2- الارتقاء بخبرات المتعلمين ليكونوا ذوى خبرة علمية وعملية عالية فى مجالات تخصصم.

3-تأهيل الخريجين ومدهم بالمهارات المعرفية لتحقيق القدرة التنافسية فى مجالات الحاسبات وعلوم البيانات والمساهمة فى خدمة المجتمع

4- ترتبط البرامج من خلال تكاملية المواد الدراسية والتى تمثل أحدث التطورات العلمية والتقنية فى مجالات التخصص

5- دمج البرامج العلمية وبناء الجسور بين علوم الحاسب وتقنيات المعلومات

6- المشاركة فى تقديم استشارات وبرامج تدريبية وتثقيفية فى مجال الحاسب الآلى وعلوم البيانات تعزيزا ادور الكلية فى خدمة المجتمع .

7- تأسيس وتحفيز البحث العلمى لدى الطالب وهيئة التدريس للمساهمة فى التنمية المستدامة للمجتمع .

8- توفير مساحة أكبر للطالب للتدريبات العلمية والمعملية التى تواكب متطلبات العمل فى جميع مؤسسات الدولة.