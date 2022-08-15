اليوم السابع
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الإثنين، 15 أغسطس 2022 04:44 ص
أكرم القصاص
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8 أسباب تجعلك تلتحق بكلية الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية.. تعرف عليها

الإثنين، 15 أغسطس 2022 04:00 ص
8 أسباب تجعلك تلتحق بكلية الحاسبات وعلوم البيانات بجامعة الإسكندرية.. تعرف عليها الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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تعتبر كلية الحاسبات وعلوم البيانات أحدث كلية تم إنشاوها بجامعة الإسكندرية، متخصصة فى تحليل البيانات وعالم الأرقام والحاسبات بشكل أعمق، وينشر "اليوم السابع" أهداف الكلية في النقاط التالية.

1- مواكبة التطور الـكاديمى والعلمى العالمى فى الجامعات العالمية فى مجالات الحاسبات وعلوم البيانات

2- الارتقاء بخبرات المتعلمين ليكونوا ذوى خبرة علمية وعملية عالية فى مجالات تخصصم.

3-تأهيل الخريجين ومدهم بالمهارات المعرفية لتحقيق القدرة التنافسية فى مجالات الحاسبات وعلوم البيانات والمساهمة فى خدمة المجتمع 

4- ترتبط البرامج من خلال تكاملية المواد الدراسية والتى تمثل أحدث التطورات العلمية والتقنية فى مجالات التخصص 

5- دمج البرامج العلمية وبناء الجسور بين علوم الحاسب وتقنيات المعلومات 

6- المشاركة فى تقديم استشارات وبرامج تدريبية وتثقيفية فى مجال الحاسب الآلى وعلوم البيانات تعزيزا ادور الكلية فى خدمة المجتمع .

7- تأسيس وتحفيز البحث العلمى لدى الطالب وهيئة التدريس للمساهمة فى التنمية المستدامة للمجتمع .

8- توفير مساحة أكبر للطالب للتدريبات العلمية والمعملية التى تواكب متطلبات العمل فى جميع مؤسسات الدولة.


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كلية الحاسبات وعلوم البيانات

كليات متخصصة فى البيانات



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