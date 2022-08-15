ويليام روتو يفوز بانتخابات الرئاسة الكينية

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أعلنت لجنة الانتخابات في كينيا، اليوم الاثنين، فوز ويليام روتو، نائب الرئيس، بانتخابات الرئاسة التي أجريت في 9 أغسطس الجاري.



وقال رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، وافولا تشيبوكاتي، أن روتو تفوق بفارق ضئيل على أقرب منافسيه زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق، رايلا أودينجا، إذ حصل روتو على 50,49% من الأصوات، بينما حصل رايلا على 48,86 % من بين أكثر من 14 مليون صوت صحيح تم الإدلاء به خلال الانتخابات، بحسب ما نقلته وكالة أنباء كينيا.



ويأتي الإعلان بعد أن انسحب أربعة من مفوضي لجنة الانتخابات السبعة من مركز الفرز الوطني، وعقدوا مؤتمرًا صحفيًا قصيرًا في أحد فنادق نيروبي معلنين فيه تبرؤهم من النتائج.