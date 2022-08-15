وكيل صحة المنوفية يتفقد أعمال التطوير بمستشفى قويسنا المركزي

المنوفية -فريق المحافظات

تفقد الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، سير العمل وأعمال رفع الكفاء والتطوير بمستشفى قويسنا المركزي في إطار المتابعة الدورية، المكثفة والمستمرة لسير العمل ومنافذ تقديم الخدمات الطبية على مستوى المحافظة للوقوف على مدى جهازيتها واطمئناناً على مستوى الخدمات الطبية للمواطنين.



رافق وكيل صحة المنوفية الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، بحضور الدكتور هيثم سلامة مدير مستشفى قويسنا المركزي، والأطقم الطبية المعاونة، حيث تم تفقد أقسام الجراحة والاستقبال والطوارئ ووضع التصور النهائي لخطة التطوير المزمع البدء في تنفيذها على الفور كما تم تفقد الأقسام الجديدة بالمستشفى ومتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة بها والتي اشتملت على 2 غرفة عمليات والعناية 1 والعناية 2 .



وفي نفس السياق تم تفقد الأجهزة الطبية الجديدة التي تم توفيرها للمستشفى بالتنسيق مع ممثلي المجتمع المدني والتي اشتملت على 26 سرير عناية مركزة و8 جهاز تنفس صناعي، 20 مونيتور 2 كشاف عمليات 2 جهاز تخدير عمليات 8 جهاز شفط 2 ترابيزة عمليات 1 حصان جبس، 5 تروللي مريض ارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة الأطقم الطبية المنوطة بتقديم تلك الخدمات.



وأوضح وكيل صحة المنوفية مؤكداً خالص دعمه لفريق العمل بمستشفى قويسنا المركزي بقيادة الدكتور هيثم سلامة مدير المستشفى، وحرصه على تذليل كافة العقبات وتقديم كافة أوجه التعاون والدعم لتنفيذ خطة التطوير بالمستشفى والارتقاء بمستوى كافة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين حرصاً على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لكافة الفئات من المواطنين وفقاً لمعايير الجودة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 بالقطاع الصحي.