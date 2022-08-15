وكيل تعليم الأقصر يقدم التهنئة لـ31 طالبا وطالبة حصدوا المراكز الأولى فى الثانوية العامة

الأقصر – أحمد مرعى

قدم الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، التهنئة لـ31 من الطلبة والطالبات في مختلف المدارس، وذلك عقب تفوقهم وحصادهم المراكز الأولى فى المرحلة الثانوية العامة فى شعبة الأدبى والعلمى علوم والعلمى رياضة.



وجاءت قائمة أوائل الثانوية العامة بمحافظة الأقصر، كما يلي:-



أوائل الشعبة الأدبية:-



1-أحمد جابر ذكي سالم .. خالد بن الوليد الثانوية العسكرية بنين .. مدينة الأقصر .. المجموع 367



2- آلاء عبد الرازق محمد أحمد .. التحرير الثانوية المشتركة بالعديسات .. الطود .. المجموع 364



3- رؤى بهاء الدين ربيع عبدالعليم .. الأقصر الثانوية بنات .. مدينة الأقصر .. 357



4- مروة عاطف عبادي أحمد .. التحرير الثانوية المشتركة بالعديسات .. الطود .. 354



5- علياء محمد فوزى حسانين .. السيد نور الدين الثانوية المشتركة .. القرنة .. 349



6- محمود عبد الوهاب حامد معوض .. الحلة الثانوية المشتركة .. إسنا .. 349



7- هدى محمد مهدى عبد الرسول .. أم المؤمنين الثانوية بنات.. الأقصر.. 348



8- منار إبراهيم مرغني النوبي.. الأقصر الثانوية بنات.. الأقصر.. 343



9- محمد أحمد محمد أحمد.. السيد نور الدين الثانوية المشتركة.. القرنة.. 343



10- عمر سمير عبد الرازق فتوح.. طيبة الثانوية المشتركة.. مدينة الأقصر.. 343



أوائل علمي علوم



1- رحاب علاء الدين المهدى محمد علي.. فاطمة الزهراء الثانوية المشتركة.. إسنا.. 396



2- رنا طارق على محمد.. القرنة الثانوية المشتركة.. القرنة.. 394



3- زينب إبراهيم عبد الحميد خضرى.. إسنا الثانوية المشتركة.. إسنا.. 394



4- مينا خيرى عدلى روفائيل.. الأقصر الثانوية العسكرية بنين.. مدينة الأقصر.. 393



5- آية صلاح الدين محمد حسين.. على العديسي الثانوية المشتركة .. الطود..391



6- تسنيم محمد عبد العزيز رشيدي.. إسنا الثانوية بنات.. إسنا.. 390



7- الطارق محمد محمود الطيري .. التحرير الثانوية المشتركة بالعديسات .. الطود.. 389



8- شهد حسني محمد على .. السيد نور الدين الثانوية المشتركة.. القرنة..389



9- عبدالرحمن عادل محمد رمضان.. إسنا الثانوية بنين.. إسنا.. 388



10- سارة عبد النبى محمد حسين.. الزينية الثانوية المشتركة.. الزينية.. 387



11- محمد الحسين عمار آدم.. فاطمة الزهراء الثانوية المشتركة.. إسنا.. 387



علمي رياضيات



1- نورهان محمد عز الدين على.. أرمنت الثانوية بنات.. أرمنت.. 394



2- عمر محمد سيد عبد المقصود.. أرمنت الثانوية العسكرية بنين.. أرمنت.. 394



3- إسراء بهاء الدين بكرى إبراهيم.. الأقصر الثانوية بنات.. مدينة الأقصر.. 382



4- سلمى إبراهيم نصري محمد.. الأقصر الثانوية بنات.. مدينة الأقصر.. 381



5- أحمد سعد محمد إسماعيل.. الأقصر الثانوية العسكرية بنين.. مدينة الأقصر.. 379



6- محمود شعبان إبراهيم محمد.. إسنا الثانوية بنين.. إسنا.. 373



7- باخوم هانى منير رمزى.. الأقصر الثانوية العسكرية بنين.. مدينة الأقصر.. 373



8- محمد حسام الدين عبدالباري عبد العاطي.. إسنا الثانوية بنين.. إسنا.. 371



9- أحمد حمدي يحيى رشيدي.. الزينية الثانوية المشتركة.. الزينية.. 366



10- مارتينا هانى موريس تادرس.. إسنا الثانوية بنات.. إسنا.. 366





