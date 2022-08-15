وزير النقل: مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري يعد ملحمة وطنية

كتبت هند مختار

أكد الفريق كامل الوزير ، وزير النقل أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى يعد ملحمة وطنية، حيث يتم العمل فيه على مدار الساعة للانتهاء من كافة مراحله، مشيرا إلى أن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التى يتم تنفيذها ستسهم فى رفع مستوى الخدمة لمستخدمى الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق، كما أنه يتم تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكبارى واستغلالها فى إنشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الأتوبيس الترددى BRT.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة للمرحلة الأولى التى تشمل المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة/السلام /مسطرد /إسكندرية الزراعي، والمسافة من تقاطع المنصورية/طريق الفيوم/تقاطع طريق الواحات بإجمالى طول 76 كم.

وخلال استعراضه لبعض اللقطات المصورة لمشروع التطوير على طول مسار الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، وما تم تنفيذه حتى الآن كمرحلة أولى بطول 76 كم، حدد وزير النقل أماكن المواقف العشوائية فى عدد من المناطق والأحياء بمسار الطريق فى محافظات إقليم القاهرة الكبرى، كما سلط الضوء على الإجراءات التى تتخذها الوزارة، بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية، للقضاء على هذه المواقف.

كما تطرق الوزير لأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى والتى تشمل المسافة من تقاطع الدائرى مع الإسكندرية الزراعى حتى تقاطع الدائرى مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوى /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالى طول 34 كم، كما تشمل المرحلة الثانية محاور المريوطية والجزائر والمرج وإنشاء مطلع ومنزل تقاطع الدائرى مع إسماعيلية الزراعي

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية للقضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء مهندس ماجد عبد الحميد، نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

كما شارك فى الاجتماع، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" كل من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.