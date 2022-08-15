وزير القوى العاملة: الرئيس السيسى وجه بالتواصل المنتظم مع المواطنين

كتبت ــ آية دعبس

حرص وزير القوى العاملة حسن شحاتة، في أول يوم عمل له عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتولي حقيبة وزارة القوي العاملة على المرور علي جميع العاملين بمكاتبهم وقام بمصافحتهم، بمختلف قطاعات الوزارة، فضلا عن العمال والفنيين والسائقين بجراج الديوان العام، مؤكدا لهم ضرورة الإخلاص في العمل، مشيراً إلى أنه يسعى لتطوير العمل داخل الوزارة ومديرياتها بالمحافظات .

وأكد شحاتة، فى بيان، للعاملين ضرورة العمل بمزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أقصى جهد فى العمل لصالح مصرنا الغالية وشعبنا العظيم.

وأشار الوزير إلي أن الرئيس السيسي، وجه بأهمية التواصل المنتظم مع المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم ، مع نشر وتعميق الوعي العام بشأن التحديات الدولية والإقليمية والداخلية التي تواجه الدولة، وكذلك الجهود وحجم الإنجازات والتطورات الحالية في إطار التنمية الشاملة التي تشهدها مصر على امتداد محافظتها ورقعتها الجغرافية.

كما وجه الرئيس بتطوير برامج التدريب والتأهيل ورفع قدرات الكوادر البشرية خاصة من الشباب مع التركيز على العناصر المتميزة، باعتبارها الكتلة الواعدة التى تمتاز بالكفاءة العملية والذهنية بجانب القدرة على انتاج الافكار للتعامل مع مختلف القضايا بشكل مبتكر وغير تقليدي.