اليوم السابع
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وزير السياحة يقوم بجولة داخل الوزارة للتعرف على العاملين بالقطاعات المختلفة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 01:20 م
وزير السياحة يقوم بجولة داخل الوزارة للتعرف على العاملين بالقطاعات المختلفة وزير السياحة والآثار خلال الجولة
كتب محمد أسعد

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حرص، صباح اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار على القيام بجولة بمقر الوزارة بالعباسية، لتوجيه التحية والتعرف على العاملين بالوزارة وعلى آليات سير العمل بالقطاعات والإدارات المختلفة بها.
 
وحرص  الوزير خلال الجولة على التحدث مع العاملين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل بالوزارة، وقام السادة العاملون بتهنئة الوزير بمنصبه الجديد، متمنين له النجاح والتوفيق.
 
كما قام بالتحدث مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات المختلفة للتعرف بصورة أعمق على مهامهم وآليات سير العمل.
 
ومن جانبه، أكد الوزير على أهمية الاستفادة من كافة الكفاءات والخبرات الموجودة بالوزارة وتكاتف الجميع وبذل مزيد من الجهد لتطوير منظومة العمل بالوزارة.
 
جدير بالذكر أن أحمد عيسى قد قام أمس، عقب أدائه لليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمدينة العلمين الجديدة، وزيرًا للسياحة والآثار، في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتوجه إلى مقر الوزارة بالزمالك، حيث حرص على عقد لقاء مع عدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها للتعرف عليهم وعلى مهام عملهم والدور المنوط بهم، ومناقشة أهم ملفات العمل بالقطاعات المختلفة.
 
وزير السياحة والآثار خلال الجولة
وزير السياحة والآثار خلال الجولة

الوزير تجول بمقر الوزارة بالعباسية
الوزير تجول بمقر الوزارة بالعباسية

الوزير خلال لقاءه بعدد من العاملين بالوزارة
الوزير خلال لقاءه بعدد من العاملين بالوزارة

الوزير خلال الجولة
الوزير خلال الجولة

 


وزارة السياحة والآثار

أحمد عيسى

السياحة في مصر



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