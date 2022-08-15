وزير الخارجية يهنئ باكستان والهند بمناسبة احتفالهما بعيد الاستقلال

كتب: أحمد جمعة

هنأ وزير الخارجية سامح شكري والعاملين في الوزارة، حكومة وشعب باكستان، بمناسبة عيد الاستقلال الذي تم الاحتفال به يوم أمس، مؤكدا أهمية العمل بين البلدين جنبا إلى جنب، نحو مزيد من التعاون وتعزيز العلاقات، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".

وفي سياق آخر، هنأ وزير الخارجية والعاملين في الوزارة حكومة وشعب الهند بمناسبة عيد الاستقلال، موضحا أنه يصادف هذا العام أيضا الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للعلاقات الدبلوماسية بين القاهرة ونيودلهي، مشيرا إلى أن البلدين سيعملان على مزيد من التعاون وتعزيز العلاقات.