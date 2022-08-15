وزيرة الثقافة تستقبل محافظ الغربية لبحث مزيد من التعاون الثقافى بالمحافظة

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، بمقر مكتبها، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لبحث مزيد من التعاون الثقافى، ومناقشة إمكانية تنفيذ عدد من المشروعات الإبداعية بأرجاء المحافظة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين الكيلانى، نستهدف بناء منظومة ثقافية واعدة تقوم مفرداتها على أسس بناء الوعى والإدراك لدى الإنسان المصرى، وإكسابه القدرة على تحقيق متطلبات الوطن التنموية، وذلك من خلال الارتقاء بالخدمات الثقافية المقدمة له بكافة المحافظات، ورحبت بمزيد من تفعيل مجالات التعاون البناء مع محافظة الغربية، حيث وجهت بضرورة الإعداد لبرنامج ثقافى وفنى متكامل يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات يتم تقديمها لأبناء المحافظة فى كافة المواقع التابعة، إلى جانب إعداد خطة لاكتشاف الموهوبين والمبدعين من أبناء المحافظة، وتكثيف أنشطة المسرح المتنقل التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة لا سيما بقرى المشروع القومى "حياة كريمة".

وهنأ الدكتور طارق رحمى، الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، بتوليها مهام وزارة الثقافة، متمنياً لها المزيد من التقدم والنجاح، معرباً عن ثقته فى قدراتها لتطوير منظومة العمل الثقافى بالوزارة، حيث أبدى المحافظ رغبته فى تكثيف فعاليات الوزارة داخل قرى مركز زفتى، والتى يتم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بها داخل 54 قرية و88 تابعا.

وأشار رحمى إلى أن عظمة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لا تكمن فقط فيما تقدمه من خدمات ومشروعات للبنية التحتية، وإنما فى بناء وتنمية الإنسان، ولذلك تحرص المحافظة على التعاون مع كافة الجهات من أجل تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية وغيرها، والتى تساهم بشكل مباشر فى الوصول إلى الحياة الكريمة التى وعد بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى".