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وزيرة التضامن تعلن بدء صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين

الإثنين، 15 أغسطس 2022 08:22 م
وزيرة التضامن تعلن بدء صرف التعويضات لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين الدكتورة نيفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة بدأت من اليوم الاثنين صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين الذى وقع أمس الأحد بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة،


وأضافت القباج أنه سيتم الانتهاء من صرف جميع التعويضات، وحصول جميع أسر الضحايا والمصابين عليها قبل نهاية الأسبوع الجارى، حيث ستحصل أسرة المتوفى على 100 ألف جنيه والمصاب الذى يقضى أكثر من 72 ساعة بالمستشفى 20 ألف جنيه ومن يقضى فترة أقل 10 آلاف جنيه.



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الرعاية لا تقتصر على تقديم الدعم المالى، بل سيكون هناك دعم نفسى وفرق متخصصة ترعى الأطفال والمصابين وأسر الضحايا لإعانتهم على الخروج من الصدمة، حيث سيقوم فريق من الهلال الأحمر المصرى بتقديم كافة الخدمات الإنسانية لأهالى الضحايا والمصابين من الحادث، كما ستقوم وزارة التضامن الاجتماعى بفتح ملف اجتماعى لكل الأسر وتقديم كل سبل الرعاية والحماية الاجتماعية للأسر وذويهم.

 


كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره



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