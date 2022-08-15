اليوم السابع
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نيوزيلندا تنشر 120 عسكرياً فى بريطانيا لتدريب قوات أوكرانية

الإثنين، 15 أغسطس 2022 08:28 ص
نيوزيلندا تنشر 120 عسكرياً فى بريطانيا لتدريب قوات أوكرانية الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
وكالات

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قالت الحكومة في نيوزيلندا، الاثنين، إنها سترسل 120 عسكرياً إلى بريطانيا للمساعدة في تدريب الأوكرانيين على القتال في الخطوط الأمامية.

 

وحسب موقع الشرق الإخبارى، تسمح هذه الخطوة لفرقتين لتدريب المشاة بتزويد العسكريين الأوكرانيين بالمهارات الأساسية لتحسين أدائهم في القتال، بما يشمل كيفية التعامل مع الأسلحة، والإسعافات الأولية القتالية، وقانون العمليات وغيرها من المهارات.

 

وقالت الحكومة في بيان إن تدريب حوالي 800 جندي أوكراني سيجرى حصرياً في واحد من أربعة مواقع في بريطانيا، مشيرة إلى أن العسكريين النيوزيلنديين لن يسافروا إلى أوكرانيا.

 

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن في مؤتمر للإعلان عن إرسال العسكريين: "أوضحنا أن الهجوم السافر على سيادة أي دولة وما يعقبه من خسائر في أرواح الأبرياء، أمر خاطئ ولا يمكن احتماله. وستستمر إدانتنا لتتجاوز الكلمات وتشمل الدعم الحاسم".

 

وشددت على أن القوات النيوزيلندية لم ولن تشارك في القتال في أوكرانيا.

 


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