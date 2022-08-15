نيابة الدخيلة تجدد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بالاتجار في المخدرات غرب الإسكندرية

الإسكندرية اسماء على بدر

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بحيازة كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام، بقصد الاتجار بها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بورود معلومات سرية، تفيد بقيام 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية، تخصصوا فى الإتجار بمخدر البانجو وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسم شرطة الدخيلة غرب الإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهم حال إستقلالهم إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية.

وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وحيازتهم المخدرات بقصد ترويجها علي عملائهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.



