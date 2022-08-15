اليوم السابع
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الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:56 م
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نائب محافظ الجيزة تطمئن على حالة مصابى حادث الكنيسة بالمستشفيات.. صور

الإثنين، 15 أغسطس 2022 09:08 م
نائب محافظ الجيزة تطمئن على حالة مصابى حادث الكنيسة بالمستشفيات.. صور هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة مستشفيات العجوزة وإمبابة العام للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين المتواجدين والبالغ عددهم 9 مواطنين.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعه الحالة الصحية للمصابين إثر الحريق الذى نشب بكنيسة ابو سيفين بالمنيرة بإمبابة.

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وأكدت نائب المحافظ على تلقى المصابين لكافة سبل الرعاية اللازمة وتوفير سبل الراحة، لهم مؤكدا أنه سيتم الاطمئنان على حالتهم على مدار الساعة حتى تمام شفائهم وعودتهم إلى منازلهم.

رافق نائب المحافظ محمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعى والعميد طارق حسن ممثلا عن مؤسسة مصر الخير.


كنيسة المنيرة

حادث كنيسة المنيرة

وزير الصحة

ضحايا كنيسة المنيرة

حريق كنيسة المنيرة

حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة أبو سيفين بالمنيرة

الرئيس السيسي

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس

اليوم السابع بلس

كنيسه المنيره



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