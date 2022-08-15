نائب محافظ الجيزة تطمئن على حالة مصابى حادث الكنيسة بالمستشفيات.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة مستشفيات العجوزة وإمبابة العام للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين المتواجدين والبالغ عددهم 9 مواطنين.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعه الحالة الصحية للمصابين إثر الحريق الذى نشب بكنيسة ابو سيفين بالمنيرة بإمبابة.

وأكدت نائب المحافظ على تلقى المصابين لكافة سبل الرعاية اللازمة وتوفير سبل الراحة، لهم مؤكدا أنه سيتم الاطمئنان على حالتهم على مدار الساعة حتى تمام شفائهم وعودتهم إلى منازلهم.

رافق نائب المحافظ محمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعى والعميد طارق حسن ممثلا عن مؤسسة مصر الخير.