موسكو تدعو إلى الامتناع عن تعطيل مشاركة لافروف بالجمعية العامة للأمم المتحدة

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دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، واشنطن إلى الامتناع عن الاستفزازات فيما يتعلق بوصول طائرة وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر انعقادها في شهر سبتمبر المقبل.



وردًا على سؤال مفاده كيف يمكن أن تصل رحلة روسية إلى نيويورك في ظل إغلاق المجال الجوي الأمريكي أمام الطائرات الروسية، قالت الوزارة - في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية "تاس" - "يبدو أن السؤال يتعلق بالرحلة الجوية الخاصة التي يخطط وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للوصول إلى نيويورك على متنها".



وأضافت "يجب الامتناع عن الأعمال الاستفزازية التي قد تعطل مشاركة رئيس الوفد الروسي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يجب تنسيق جميع القضايا المتعلقة بالرحلة الجوية الروسية الخاصة وفقًا للإجراءات المعمول بها من خلال القنوات الثنائية بين سلطات الطيران في روسيا والولايات المتحدة".



وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع على أمر يترأس بموجبه لافروف الوفد الروسي المشارك في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ ستعقد فعاليات الأسبوع الرفيع للجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر المقبل.



ومن المقرر أن يلقي ممثل روسيا كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح يوم 24 سبتمبر على المستوى الوزاري، وفقًا للبرنامج المبدئي الذي اطلعت عليه "تاس".



يذكر أنه عقب بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير أغلقت العديد من الدول الغربية مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية، لترد روسيا بالمثل وتحظر تحليق شركات الطيران التابعة لـ 36 دولة فوق أراضيها، منها دول الاتحاد الأوروبي وكندا.