موجز الاقتصاد اليوم الأثنين 15-8-2022 الذهب يتراجع 15 جنيه

كتب: مدحت عادل

نشر موقع "اليوم السابع" اليوم الأثنين 15-8-2022 مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها، تراجع أسعار الذهب 15 جنيها، بالإضافة إلى صعود هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

أسعار الذهب تنخفض 15جنيها.. وعيار 21 يسجل 1050 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع تراجعا ملحوظا بحوالى 15 جنيها للجرام، وذلك على خلفية هبوط سعر أونصة الذهب من 1801 دولار إلى 1775 دولار عالميًا، مع عودة الارتفاع في سعر الدولار عالميا وكذلك عوائد السندات الأمريكية، مما يقلل من جاذبية المعدن النفيس وأدى ذلك إلى هبوط الأسعار.

صعود هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، باستثناء صعود هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 670.980 مليار جنيه.

الإحصاء: استقرار معدل البطالة عند 7.2% خلال الربع الثانى لعام 2022

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (ابريل - يونية) لعام 2022، حيث بلغ معدل البطالة 7.2٪ من إجمالي قوة العمل وهو نفس المعدل فى الربع السابق من عام 2022.

الموافقة على تثبيت 576 متعاقدا من مؤقتى المجلس الأعلى للآثار

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة مقترح تثبيت عدد من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار، ممن تم تعديل الشكل التعاقدي لهم نقلاً من الباب السادس إلى الباب الأول أجور خلال الفترة من 1/3/2020 وحتى 1/2/2021.

أسعار النفط تسجل 97.25 دولار لبرنت و91.23 دولار للخام الأمريكي

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين 97.25 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 91.23 دولار للبرميل.

وزير المالية: سنبذل أقصى جهد لتحسين معيشة المواطنين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقديره واعتزازه بتجديد ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، التى ضاعفت المسئولية الوطنية، وأنه سيبذل أقصى جهد للإسهام الفعَّال فى مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين.

وزير قطاع الأعمال: سنستكمل خطوات إصلاح وتطوير الشركات وتدريب العنصر البشرى

عقد الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس الأحد، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة ومسؤولي الوحدات والعاملين بها، وذلك فور وصوله إلى مقر ديوان عام وزارة قطاع الأعمال العام في أعقاب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.