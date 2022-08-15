اليوم السابع
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادث سير على "صحراوى البحيرة"

الإثنين، 15 أغسطس 2022 05:29 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادث سير على "صحراوى البحيرة" حادث - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 3 آخرون بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بأحد اللودرات بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة.

 
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم، فى حادث تصادم سيارة ملاكى ولودر على الطريق الدولى، بالقرب من الكيلو 20 اتجاه الطريق الصحراوي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
 
وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، تم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة .
 
 
 
 
 

 


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