اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أغسطس 2022 01:19 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 20 شخصا وإصابة 30 آخرين نتيجة فيضانات فى ولاية بروان شمال العاصمة كابول

الإثنين، 15 أغسطس 2022 12:00 ص
مصرع 20 شخصا وإصابة 30 آخرين نتيجة فيضانات فى ولاية بروان شمال العاصمة كابول فيضانات - أرشيفية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى 20 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرين نتيجة فيضانات فى ولاية بروان شمال العاصمة الأفغانية كابول، حسبما ذكرت شبكة العربية.

يذكرأن، ارتفعت حصيلة هجوم بقنبلة في العاصمة الأفغانية كابول الجمعة إلى ثمانية قتلى و18 جريحا، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

وأعلنت الشرطة أن "الفرق الامنية تحاول العثور على المنفّذين"، وكان متحدّث باسم الشرطة قد أشار إلى أن "متفجرات وضعت في عربة خضار وانفجرت بين المارة" فى شارع تجارى مزدحم فى الحى الواقع في غرب كابول.

وأظهرت لقطات فيديو العديد من الأشخاص على الأرض غارقين فى الدماء.

 


فيضانات

أفغانستان

كابول

أخبار أفغانستان



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة