مصرع 20 شخصا وإصابة 30 آخرين نتيجة فيضانات فى ولاية بروان شمال العاصمة كابول

لقى 20 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرين نتيجة فيضانات فى ولاية بروان شمال العاصمة الأفغانية كابول، حسبما ذكرت شبكة العربية.
يذكرأن، ارتفعت حصيلة هجوم بقنبلة في العاصمة الأفغانية كابول الجمعة إلى ثمانية قتلى و18 جريحا، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
وأعلنت الشرطة أن "الفرق الامنية تحاول العثور على المنفّذين"، وكان متحدّث باسم الشرطة قد أشار إلى أن "متفجرات وضعت في عربة خضار وانفجرت بين المارة" فى شارع تجارى مزدحم فى الحى الواقع في غرب كابول.
وأظهرت لقطات فيديو العديد من الأشخاص على الأرض غارقين فى الدماء.
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