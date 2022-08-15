مصرع مواطن وإصابة آخر في حادث تصادم بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخر بسحجات وكدمات، مساء اليوم، إثر اصطدام سيارة بهما بطريق الإسماعيلية القاهرة اتجاه العبور، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلبيس المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة مستشفي بلبيس المركزى، بوصول "خميس ا ع" 50 عاما مقيم بدر القاهرة جثة هامدة.

وتبين من التحريات أثناء عبور شخصين طريق القاهرة اتجاه العبور،اصطدمت بهما سيارة بسبب السرعة الزائدة مما أسفر عن وفاة أحدهما وإصابة الثانى بسحجات وكدمات.

تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية،وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.