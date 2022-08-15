مصرع مواطن وإصابة آخرين فى حادث تصادم بالشرقية

تلقى اللواء محمد صلاح،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع أخرى ملاكى، خلف منطقة ال جى بمدينة العاشر من رمضان.

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وبالفحص تبين تصادم سيارة نقل باخرى ملاكى، مما أسفر عن مصرع "ربيع ع ع "49عاما مقيم كفور نجم مركز الإبراهيمية وإصابة شخصين بسحجات وكسور ونزيف بالبطن وتم نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحى والمصابان إلى مستشفي بلبيس المركزى.

تم رفع آثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.