مصرع عامل صدمته سيارة ملاكى أثناء قيادته دراجة بخارية بدار السلام فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول وعمرو خلف

لقى عامل يقيم بدائرة مركز أخميم مصرعه في حادث تصادم على الطريق الزراعى الشرقى دائرة مركز دار السلام وذلك على إثر وقوع مصادمة بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية تم نقل الجثة لمستشفى دار السلام المركزى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الشرقى ووجود متوفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمد فريد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوجود حادث تصادم ومتوفي بالطريق الزراعي الشرقي دائرة المركز حيث تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي " قيادة المدعو عماد ع م ا 42 سنة سائق ويقيم دائرة مركز أخميم إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم بدراجة بخارية " قيادة المدعو عماد ع ح 18 سنة عامل ويقيم دائرة مركز أخميم.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية – وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي وبسؤال شقيق المتوفي المدعو / حازم ع ح 35 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم وإتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث.

وبسؤال قائد السيارة بمضمون ما تقدم تم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة والتي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.