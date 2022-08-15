مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام بمياه بحر مويس في الشرقية

لقى طفل بمحافظة الشرقية، مصرعه غرقا، أثناء الاستحمام بمياه بحر مويس في دائرة المركز، وتم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهرى، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول "عصام أ س أ" 10 سنوات، مقيم حانوت دائرة مركز شرطة كفر صقر، جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى من قبل مفتش الصحة، تبين أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الغرق.
وتبين أثناء قيام الطفل بالاستحمام في مياه بحر مويس، غرق لعدم إجادته السباحة.
تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بكفر صقر، صرحت بالدفن ،وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام بمياه بحر مويس في الشرقيةالإثنين، 15 أغسطس 2022 11:12 ص
جثة - أرشيفية
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لقى طفل بمحافظة الشرقية، مصرعه غرقا، أثناء الاستحمام بمياه بحر مويس في دائرة المركز، وتم انتشال الجثمان بمعرفة الإنقاذ النهرى، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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