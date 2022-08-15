اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أغسطس 2022 12:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام بمياه بحر مويس في الشرقية

الإثنين، 15 أغسطس 2022 11:12 ص
مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام بمياه بحر مويس في الشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى طفل بمحافظة الشرقية، مصرعه غرقا، أثناء الاستحمام بمياه بحر مويس في دائرة المركز، وتم انتشال الجثمان  بمعرفة الإنقاذ النهرى، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من  اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول "عصام أ س أ" 10 سنوات، مقيم حانوت دائرة مركز شرطة كفر صقر، جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى من قبل مفتش الصحة، تبين أن الوفاة حدثت نتيجة اسفكسيا الغرق.

وتبين أثناء قيام الطفل بالاستحمام في مياه بحر مويس، غرق لعدم إجادته السباحة.

 تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة بكفر صقر، صرحت بالدفن ،وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

 
 


الشرقية

كفر صقر

مستشفى كفر صقر المركزى

مصرع طفل

غريق

حانوت



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة